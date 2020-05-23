شهيرة لـ"الوطن": مش معقولة أقلل من قيمة جوزي علشان "كرارة"

تعرضت الفنانة شهيرة لوابل من الانتقادات من قبل متابعيها عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد قيامها بتكبير صورة الفنان أمير كرارة بشكل فاق مساحة صورة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين.

وأشادت شهيرة في منشورها بمسلسل "الاختيار"، من بطولة أمير كرارة، واستعادت ذكريات فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" لزوجها الفنان محمود ياسين، وفيلم "الممر" للفنان أحمد عز، ونشرت صورًا للأبطال الثلاثة، إلا أن وضعية صورة "ياسين" لم تلق إعجاب محبيه.

ومن جانبها، قالت شهيرة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها وضعت صورة "كرارة" في المقدمة بحكم أن مسلسل "الاختيار" هو أحدث الأعمال الوطنية، التي ما زال الجمهور المصري والعربي متأثرًا بها إلى الآن، مضيفة أنها تعتذر ممن اعترضوا علي ترتيب الشخصيات في الصور، ولكنها استدركت قائلة: "مش معقولة إني هقلل من قيمة زوجي بكل تأكيد".

وتابعت: قمت بترتيب الصور من حيث حداثة الأعمال، وبالتالي وضعت "كرارة" في المقدمة، وتلاه عز ثم محمود ياسين، وقد حاولت توضيح مقصدي للمتابعين ولكن دون جدوى.

وكشفت شهيرة عن أبرز التعليقات التي وصلتها في هذا الشأن قائلة: "فوجئت بتعليقات مفادها أن كرارة وعز حاربا الإرهاب، ولكن محمود ياسين حارب إسرائيل".

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومها نصار، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وإياد نصار، ومحمد إمام، ومحمد رجب، وكريم محمود.