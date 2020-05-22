أمير كرارة: الشهيد منسي جالي في المنام وقالي فرحي النهارده يا صاحبي

قال الفنان أمير كرارة، الذي يجسد شخصية الشهيد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 في أحداث مسلسل الاختيار، إنه رأى الشهيد منسي في المنام.

وكتب كرارة، عبر حسابه على "فيس بوك": "قسمًا بالله وبحق الأيام المفترجة دي اللي هقوله دا حصل بعد أذان الفجر، نمت حلمت منسي جالي لابس تيشرت السيل الزرقاء والبنطلون البيچ الباجي وحاطط إيده في جيبه وبيضحكلي بيقولي إيه الأخبار يا صاحبي قولت له مبسوط يا منسي".

وأضاف كرارة، "ضحك وقالي مبسوط، دا أنا فرحي فوق النهارده يا صاحبي".

مسلسل الاختيار والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏