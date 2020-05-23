الحلقة الأخيرة من مسلسل سلطانة المعز: غادة عبدالرازق تنتقم من نعيم

شهدت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل سلطانة المعز، الذي يلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من النجوم، إنتقام سلطانة من نعيم.

ملخص الحلقة الأخيرة من مسلسل سلطانة المعز

بدأت أحداث الحلقة بانضمام ضي ابنة سلطانة إلى والدتها، لمساعدتها على استرجاع حقها من خلال توصيل كاميرات المراقبة التي ترصد عصابة نعيم "محمود عبدالمغني" باللاب توب، لمواصلة انتقامها بعد تخلصها من شقيقه شمس بقتله.

كما عثر نعيم على الذهب في أحد السراديب، رفقة شقيقته سدرة، وصديقه شريف، ليكلف شقيقته بجلب سيارتها لنقل الذهب، قبل أن تجدهم سلطانة "غادة عبدالرازق"، وتقوم بقفل السرداب على نعيم ودفنه حيا، ثم الإبلاغ عن بقية العصابة والقبض عليهم جميعا بما فيهم عادل الخياط ووالده سعد.

وأسدل الستار على المسلسل باستعادة سلطانة لحقوقها من جديد وإعادة عجلة العمل من جديد في حارة المعز، كما طلبت الزواج من حمدي ليخبرها أنه هو من يطلب منها الزواج وسط سعادة عارمة حلت على أهل الحارة.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز، على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.