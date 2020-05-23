سميرة سعيد توجه التحية لفريق عمل الاختيار وأمير كرارة: شهادة غالية

منذ عرضه خلال سباق دراما رمضان هذا العام وحقق مسلسل الاختيار نجاحا كبيرا على مستوى المشاهدين والفنانون أيضا.

ووجهت المطربة المغربية سميرة سعيد التحية لفريق عمل مسلسل الاختيار، مشيدة بأداء الفنان أمير كرارة من خلال تدوينة لها عبر حسابها الخاص بموقع "تويتر".

وقالت "سميرة" في تغريدتها: "حين يبدع ممثل استثنائي مثل أمير كرارة في توحيد مشاعرنا جميعا ضد قوى الشر، تحية لكل مبدعين الاختيار الذين وثقوا لنا قصص البطولة والانتماء الخالص لكل الشهداء البواسل بفضلهم، نعيش معهم وبوجودهم في أمان".

ورد الفنان أمير كرارة بطل مسلسل الاختيار قائلا: "دي شهادة غالية من فنانة كبيرة وعظيمة".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.