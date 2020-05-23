روجينا: محمد سامي مخرج مفتري.. بكيت له ساعة في التليفون عشان يأجل مشهد

أشادت الفنانة روجينا، بمحمد سامي مخرج مسلسل "البرنس"، الذي شاركت فيه، وجسدت فيه شخصية "المعلمة فدوى"، تاجرة المخدرات.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "محمد سامي مخرج مفتري، كان عاوز يصور المشهد ده أول يوم في الديكور، وكنت بعيط وخايفة، وقالي انتو خايفين كده ليه، وقعدت أعيط ساعة في التليفون، وقالي بكرة هتعملي المشهد، وبعدها قالي هأجله ليكي يوم أو يومين".

وحول سقوط دموعها في المشهد، قالت: "محمد سامي حددلي الجملة اللي تسقط فيها الدمعة، مش قبل ولا بعد".

وحول أصعب مشهد في المسلسل، قالت: "لما كان بيني وبين أحمد زاهر، وأنا بتعامل مع تجار المخدرات، اللي هو صدر ولا ورك يا توحة، كان مشهد فيه نقلات حادة، وأكتر من مشهد فيه نقلات حادة، ولو مش قدامي ممثل شاطر زي أحمد زاهر، مكنتش قدرت أعمل الدور ده حلو كده".