روجينا عن مشهد كشف الخيانة الزوجية: "مش عارفة أنا مثلت الست دي إزاي"

قالت الفنانة روجينا، إن أول مشهد لها في مسلسل البرنس، كان في الحلقة السابعة عشرة، موضحةً: "كان يوم صعب، وكانت رجليّ بتترعش ومرعوبة، ودخلت الاستديو حسيت إن لبسني العفريت".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "المخرج محمد سامي آمن بموهبتي أكتر مني، زي الأسطورة، هو أكتر حد آمن بموهبتي، وعنده مفاتيحي أنا وأحمد زاهر، وبيعرف يلاعبنا ويقولنا كلام عشان أكل النجيلة وأشطر واحدة في الفصل".

وحول مشهد كشف خيانتها الزوجية، قالت: "مش عارفة أنا عملت الست دي إزاي، ده مش أنا، مستغربة جات منين وبتتكلم إزاي كده، لما ببصلها وبقول مين الست دي".