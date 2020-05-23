كفر الشيخ تستعد لعيد الفطر برفع تراكمات القمامة

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن والقرى، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وزيادة أعداد النوبتجيات خلال عيد الفطر، فضلًا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة سير المنظومة تزامنًا مع عيد الفطر، إضافة إلى الدفع بسيارات التدخل السريع للمساهمة في رفع متولدات القمامة في المدن الكبرى، لظهورها بشكل حضاري.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات النظافة والتجميل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات أولًا بأول، ونقلها للمقالب العمومية بالمدينة، فضلًا عن رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بمقابر كوم الحجر.

فيما أكد على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على متابعة أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومى من القمامة، والمخلفات، والأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وترأست المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة، والمتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها بالمدينة، فضلًا عن تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات بقرى البلاصي، وتيدا، والملاحة.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والمتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول، فضلًا عن متابعة رفع الإشغالات بكافة شواطئ المدينة.