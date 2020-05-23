تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لتداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتستعرض "الوطن"، فيما يلي، الطرق الصحيحة لتجهيز المنزل لعزل المصاب بكورونا، وفقا لما قدمته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ماذا يعني العزل المنزلي

ـ في حالة الإصابة بمرض "كوفيد 19"، هناك حالات تستدعي العزل بمستشفيات الحمايات لتلقي العلاج، وهناك حالات أخرى لا تستوجب العزل بالمستشفيات، يمكن عزلها بالمنزل منها شباب، مسنين.

ـ العزل المنزلي هو وجود المريض بغرفته الخاصة طوال فترة العزل.

مواصفات المنزل لعزل المصاب بفيروس كورونا

ـ توفير غرفة مستقلة للمريض.

ـ الاعتماد على التهوية الطبيعية قدر الإمكان.

ـ توفير حمام خاص للمريض إذا أمكن، وفي حالة عدم الإمكانية لابد أن يرتدي المريض كمامة أثناء دخول الحمام، مع تنظيف وتطهير الحمام بعد كل استخدام للمريض.

ـ في حالة تواجد أصحاء مع المريض بالمنزل أثناء فترة العزل، يجب تخصيص شخص واحد غير مسن، ولا يعاني من أي مرض مزمن، للاهتمام بالمصاب وتقديم الرعاية والأدوية له، مع مراعاة عدم دخوله لغرفة المصاب نهائيا.

ـ يضع الشخص الذي يقدم الرعاية للمصاب الطعام أمام غرفته، وفي حالة ضرورة دخول حجرة المصاب، لابد من ارتداء ماسك واقي، وجوانتي، وغسل الأيدي بالماء والصابون جيدا.

ـ في حالة كان المريض يعيش بمفرده، لا يستقبل أحد طوال فترة العزل، مع حصر إقامته في حجرته حتى يسهل عليه تطهيرها.

ـ في حالة الاضطرار لطلب خدمة دليفري، لابد أن يغسل يديه بالماء والصابون جيدا لمده 20 ثانية على الأقل، مع ارتداء كمامة، وجوانتي، قبل دفع الحساب.

ـ ضرورة تغير الكمامة التي يرتديها المريض بصفة مستمرة، مع وضعها في أكياس مغلقة قبل التخلص منها.

ـ قياس درجة الحراراة باستمرار، بواسطة ترمومتر مخصص له، وفي حالة عالة استمرار ارتفاع الحرارة لمدة ثلاثة أيام، مع ظهور أعراض ضيق التنفس، أو ألم شديد في الحلق، يجب الاتصال على رقم 105، 15335.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة الالتزام بارشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوى.

واعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، و28 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 735 حالة وفاة.