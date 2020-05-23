شقيق طبيب منيا القمح ضحية كورونا: تكريم الرئيس أدخل الفرحة على ابن أخي

أعرب محمد دراز، شقيق الدكتور أحمد دراز نائب مدير الإدارة الصحية في ههيا بالشرقية والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على تكريم الشهيد الراحل بإرسال هدية لأسرته والتي تسلمها ابن شقيقه.

وأشارا إلى أن التكريم يمثل دفعة معنوية للأطقم الطبية وأسرهم، وأن تضحياتهم والقيام بمهام واجبهم للتصدي للفيروس القاتل محل تقدير.

وأضاف لـ "الوطن": "ما فعله الرئيس أدخل الفرحة على ابن شقيقي الوحيد الذي فقد والده وأصبح يتيما في سبيل القيام بأداء رسالة سامية وهي الحفاظ على أرواح الأهالي والتصدي للوباء الذي يجتاح العالم"، لافتا إلى ابن شقيقه رغم صغر سنه إلا أنه يدرك حجم العمل البطولي لوالده ويؤكد دائما أنه سيظل فخورا به طيلة حياته.

وأوضح أن شقيقه كان يعمل مديرا لمكافحة العدوى بالإدارة الصحية بمنيا القمح وكان يتابع الحالات المخالطة للمصابين، وانتقلت له العدوى أثناء مباشرة عمله نتيجة مخالطة حالة إيجابية وجرى نقله إلى مستشفى أبو خليفة وتوفي بعد 10 أيام من احتجازه بالمستشفى.

وأشار إلى أن شقيقه قبل دخوله في غيبوبة أوصى زملاءه بمواصلة عملهم، قائلا: "متخافوش.. خليكوا رجالة.. واجهوا المرض"، مضيفا أنه اتصل به قبل أن يفقد الوعي بفترة قليلة وأوصاه بعدم الخروج من المنزل والاهتمام بأفراد العائلة واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة من مرض كورونا.

وأضاف: "نحن نؤمن بقضاء الله ودي أعمار بيد الله سبحانه وتعالي وشقيقي كان يعلم أن الخطر حوله، ولم يتردد عن القيام بواجبه على الرغم أنه كان يعاني من السكر والضغط ويسمح له القانون بالاعتذار إلا أنه أصر على مباشرة عمله".

وأنهى حديثه، قائلا: "نحتسبه شهيدا عند الله عز وجل.. الله يحفظ البلاد ويرفع البلاء".