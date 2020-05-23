مستشفيات أسيوط الجامعية تستعد لعيد الفطر بخطة طوارئ

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات التابعة للجامعة، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تكليف إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة.

وأوضح رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة

وفى سياق متصل، شدد "الجمال" على تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل مختلف مستشفيات أسيوط الجامعية وأقسامها الطبية، ومراعاة التزام كافة المتواجدين بها من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.

ووجه لدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، بمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ المعلنة، ومباشرة انتظام سير العمل طوال الأسبوع الجاري.