رزان تفاجئ السقا بأنها منافسته النهائية.. والفنان: انتظروني في جزء ثانٍ

فاجأت الفنانة رزان مغربي مقدمة برنامج "أغلب السقا"، الفنان أحمد السقا عن طريق تقديم نفسها وإعلانها عن نفسها منافسة له في الحلقة الأخيرة من البرنامج.

وقالت مغربي، "معانا ومع السقا اللي استضافت 29 نجم في برنامج أغلب السقا واللي كانت طول الوقت خايفة لتقع بشنطة الفلوس وهي نازلة من على السلم، اللي طلعت عين السقا طول الشهر.. رزان مغربي".

وتابعت، "أنا اللي هتحداك يا سقا وهطلع عليك اللي طلعته على 29 نجم، خاف مني خاف، احترس من كل من اقترب من الأرض، بص بقي يا أستاذ حطيت الألعاب اللي أنت ذكرتهم والقوانين وهيبقي كوسة في كوسة وهغش في كل النقط واخدهم من أولهم وهاخد الشنطة وأروح وكل سنة وأنت طيب".

وغنت رزان، أغنية للفنانة شيرين عبدالوهاب، "أنا مش مبينة له أنا ناوية له على إيه، وبدأ النجمان في اللعب وسقطت رزان في أول لعبة على الأرض، وهزمها باكتساح في لعبة صيادين السمك، ولعبة زحليقة أرضية".

واعترف السقا بأن لعبة القطار أصعب من مشهده الشهير في فيلم أفريكانو الذي تغلبت عليه رزان فيها، لكن في النهاية فاز السقا بالتغلب عليها، وهنأ الجميع بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تمنى أن يكون المشاهد قد استمتع ببرنامجه، وشكر مؤسسات الخير التي قدمت الدعم لهم.

وتبرع الفنان أحمد السقا بعد الفوز على رزان مغربي بمبلغ 100 ألف جنيه لصالح جمعية رسالة، قائلا: "انتظروني في جزء ثانٍ من برنامج أغلب السقا".