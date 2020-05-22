رزان مغربي: بيني وبين السقا "كيميا".. و"كورونا" تسبب في تغيير قائمة الضيوف

بعد غياب سنوات، أطلت الفنانة رزان مغربى، لتقديم برامج المسابقات مرة أخرى، من خلال «إغلب السقا» الذى يعرض حالياً على قناة إم بى سى، بمشاركة الفنان أحمد السقا، وقالت لـ«الوطن» إن فكرته تعتبر «فورمات» عالمية، تم إنتاج مثله من قبل فى دول عدة، بداية من ألمانيا، تحت اسم «Beat the star»، أى «إغلب النجم».

وأضافت: «كنت سعيدة جداً عندما عرض علىّ تقديم النسخة العربية، لأنها فكرة جديدة وتحمست لتقديمها، كما أنى فى بداية حياتى عملت فى نسخ عربية لبرامج أجنبية منها deal or no deal». وعن مشاركتها الفنان أحمد السقا، قالت: «هو نجم جميل ومعشوق الكل، أخى السقا الذى تعرفت كثيراً عليه وتقربت منه أكتر بعد فيلم حرب أطاليا هو وزوجته مها، والكيميا موجودة بيننا منذ تصوير الفيلم وصداقتنا قوية وواضحة».

وعن فريق عمل البرنامج قالت: «صورنا فى لبنان بفريق مصرى ولبنانى، والجميل أننا الفورمات وأصبحت أحسن بكتير من الفورمات الأصلية الألمانية»، وعن الصعوبات التى واجهتها، قالت: «البرنامج صعب فى حد ذاته، وفيه تحرك دائم طوال الحلقات، فهناك مجهود جسدى كبير».

وعن تأثير «كورونا» على ظروف عمل البرنامج، قالت: «كورونا ضايقتنا أكتر، اضطرينا عمل فحص الكورونا، واتحجزنا جميعاً لمدة 21 يوماً فى الأوتيل دون خروج، حتى قائمة الضيوف اضطرينا نغيرها بسبب ظروف الفيروس وغلق المطارات فكان هناك ضيوف مصريون بنسبة 90%، لكن بعد إغلاق المطار، ارتفعت نسبة الضيوف اللبنانيين والسوريين، مع العلم أن الضيوف كانوا جمال جداً وحلقاتهم ممتعة ولكن كانت نوعية النجوم الكوميديين المصريين تنجح فى هذا البرنامج أكتر».

واستكملت «رزان»: «واجهنا صعوبات أكتر، فكان ممكن نجهز للتصوير، من عمل المكياج واللبس ويأتى الأمن يلغى الحلقة، وكنا نضع المكياج أثناء ارتداء الكمامة، ولغينا فكرة الجمهور بسبب التجمعات، والفندق كان مغلق علينا، فممنوع خروجنا أو دخول أحد لنا، ويومنا كان مقتصر على السوبر ماركت والصيدليات، فعلى الرغم من أن التصوير فى بلدى فإننى لم أستطع مغادرة الفندق». وعن تحدى الخير خلال البرنامج أوضحت: «المنافسات كلها بين السقا والضيف، تحد فى الخير فى رمضان، والمبلغ الذاهب لأعمال الخير يساوى 6 ملايين جنيه جوائز طوال الشهر الكريم، فيخرج 100 ألف يومياً لجمعية خيرية و100 ألف جنيه أخرى للفائز الذى يتفاعل معنا ويجيب عن سؤال الحلقة بإجابة صحيحة».

وعن أقرب الحلقات إلى قلبها، قالت: «جميع الحلقات كانت جميلة جداً، وتحديداً حلقة هنيدى كانت وكأنها بين أخين يتنافسان ويلعبان سوياً، هنيدى والسقا عشرة سنين وذكريات حلوة كتير، وكل هذا ظهر فى هذه الحلقة».

وعن اللوك الذى ظهرت به، قالت: «الملابس كلها تصميم المصرى أحمد عبدالله، والميك آب مى قسيس والشعر جورج مطر، وفعلاً المصمم أحمد عبدالله عمل مجهوداً جباراً، كان كل يوم بلون جديد وشكل عصرى جديد يتناسب مع البرنامج، بلوك رياضى جداً أستطيع أن أتحرك به بسهولة شديدة بسبب طبيعة البرنامج، كما أن الاستايلست كانت مها الصغير زوجه أحمد السقا وكانت مهتمة جداً بعملها، وبذلت مجهوداً كبيراً جداً، وأشكرهم جميعاً»، وأضافت رزان: «اعتذرت عن عمل رائع كنت أتمنى أن أشارك فيه وهو مسلسل «خيانة عهد» مع الرائعة ويسرا وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج العدل جروب، فاتصلوا بى للمشاركة فى المسلسل قبل أسبوع من سفرى للبرنامج، وفعلاً كنت أتمنى المشاركة فى عمل مع الجميلة يسرا لأننى أحبها جداً، لكن لم يحدث نصيب».