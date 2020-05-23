وقف حركة "السكة الحديد والمترو" غدا.. واستئنافها 30 مايو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن وقف حركة القطارات على جميع خطوط الوجهين القبلى والبحرى، وخطوط المترو الثلاثة، لمدة 6 أيام، بدءاً من غد، حتى الجمعة المقبل، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن «جميع رحلات قطارات عيد الفطر سارت بشكل منتظم»، مؤكداً أنه «سيتم تجهيز 720 قطاراً لاستئناف حركة تشغيل القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحرى بدءاً من السبت المقبل 30 مايو»، مشيراً إلى أن عمليات التعقيم تتم بصورة دورية، إضافة إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج المحطات لتسهيل عمليات استقلال الركاب للقطارات، موضحاً أن غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات تتم بشكل صارم. وأشار «رسلان»، فى تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه «سيتم خلال فترة توقف حركة القطارات إجراء جميع الصيانات اللازمة للقطارات استعداداً لعودة الرحلات لطبيعتها»، لافتاً إلى أن «الهيئة تعمل حالياً على تجهيز سيناريوهات عديدة للتعايش مع فيروس كورونا بدءاً من منتصف يونيو المقبل».

وأكد أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، أنّه «سيتم خلال إجازة العيد وتوقف حركة القطارات تنفيذ حملات مكبرة لتطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الصرافين والإداريين»، وأضاف، لـ«الوطن»، أنّه «سيتم إجراء تعقيم شامل لنحو 80 قطاراً تعمل بالخطوط الثلاثة للمترو.