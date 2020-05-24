إزالة 17 تعديا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والتعديات على أملاك الدولة مستمرة على مدار اليوم، لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر.

وأعلن محافظ الغربية، إن حملات الإزالة أسفرت اليوم عن إزالة 17 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث شملت إزالة 11 تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 19 قيراطًا و11 سهمًا، وإزالة 4 مخالفات بناء بمساحة 460 مترًا مربعًا، إضافة إلى إزالة حالتين على أملاك الدولة تابعة لهيئة السكة الحديد على مساحة 180 مترًا مربعًا.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بجميع أشكالها، وتحويل كافة مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.