محافظ الغربية: تسليم 3 كبائن تعقيم لمدينة طنطا

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه، الدكتور أحمد عطا بتسليم 3 كبائن تعقيم لمركز طنطا وحي أول وحي ثان طنطا.

وأشاد محافظ الغربية، بدور رجال الأعمال ومشاركة المجتمع المدني مع أجهزة الدولة المختلفة في دعم خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، بشوارع مدينة طنطا، والتي رافقه خلالها عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وشدد"رحمي" خلال جولته بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، لفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتيسير حركة المواطنين.