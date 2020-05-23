غرفة عمليات في الغربية استعدادا لعيد الفطر

أعلن ديوان محافظة الغربية، اليوم، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال.

صرح بذلك الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لافتا إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة.

كما وجه باتخاذ الإجراءات الأمنية خلال فترة العيد، لمنع التكدسات وحماية دور العبادة، والسماح لمحلات الحلوى بفتح منافذ بيع خارج محلاتهم بالتنسيق مع المحليات ومديرية الأمن.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن لغلق جميع الحدائق والمتنزهات والكورنيش خلال فترة عيد الفطر، بالإضافة إلى منع المراكب النيلية من الحركة ويستثنى من ذلك سيارات نقل البضائع والأغذية.