محافظ الغربية يعتمد المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر الزيات

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية، المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الزيات بارتفاع 21 مترا حد أقصى للمباني طبقا لموافقة وزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يسمح بارتفاع 1 متر لاستكمال الطابق الأخير بما لا يتجاوز الحد الأقصى لقيود الارتفاع الواردة بكتاب وزارة الدفاع، هيئة عمليات القوات المسلحة.

وقال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إنه جار الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق بمدينة طنطا و17 قرية بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أنه جار دراسة الارتفاعات لـ 110 قرية، التي لم يتم اعتماد مخططات تفصيلية لها بالتنسيق مع وزارة الدفاع، حيث أنها الجهة المنوط بها تحديد الحد الأقصى للارتفاعات وذلك لحل مشاكل المواطنين والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي وحرصا على عملية التنمية العمرانية بالمحافظة.