ياسمين عبدالعزيز تقرر العودة لشريف منير في الحلقة 29 من "ونحب تاني ليه"

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 29 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي تقوم بدور غالية.

دخلت غالية في حيرة شديدة، بين اعتذارات عبدالله الروبي "شريف منير"، وتغيره وندمه على معاملته لها فيما قبل وبين محاولات مراد السويفي "كريم فهمي"، للعودة إليها والزواج منها بالرغم من تهديدات والده له.

طلب مراد من عمر "إسلام جمال"، الحضور إليه سريعاً قبل أن يشترى سيارة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها ليحذره منها ومن إبلاغه بما يعلمه عنها، إذ كشف خيانتها له مع إيهاب السويفى "إيهاب فهمى"، بعدما تأكد من ذلك بإرسال أحد رجاله الذى يراقب إيهاب فيديو يجمع ناريمان "آية سامى" زوجة عمر وإيهاب السويفى وهى تغادر منزله، وعند تأكده طلب منه أن يأتى له فى الفندق الذى يقيم فيه.

استمرت محاولات عبد الله في اقناع غالية للرجوع إليه، لتوافق ويقوم بإجراءات الرجوع إليها ويحدث مالا يتوقعه أحد بدخول مراد.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.