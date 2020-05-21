والد مراد السويفي يمنع زواجه من غالية في الحلقة 27 من ونحب تاني ليه

تطورات جديدة شهدتها الحلقة 27 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تقوم بدور غالية.

جلست غالية، مع والد مراد السويفي "كريم فهمي"، على انفراد، للتعرف على زوجة ابنه المستقبلية، ويحاول إحراجها أثناء الحديث، ويرفض علاقتها مع "مراد" كونها سبق لها الزواج ولديها طفلة من زوجها السابق.

يدخل مراد السويفي، مع والده في مشكلات عدة بسبب رفضه زواجه من غالية، وإجباره على الزواج من يسرا "تارا عماد"، خطيبته السابقة وابنة شريكه وصديقه والإ سيمنعه من العمل في الشركة.

قررت "غالية" الابتعاد عن "مراد" بسبب إهانة والده لها، ليطمئنها بأنه سيقف أمامه من أجلها، وترفض ذلك لأنها لا تريده أن يخسر علاقته بوالده وعمله.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث، وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر، في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي، بدور عشيقها.