ياسمين عبدالعزيز تدخل في أزمة نفسية في الحلقة 28 من "ونحب تاني ليه"

تطورات جديدة شهدتها الحلقة 28 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي تقوم بدور غالية.

تفاجأ عبدالله الروبي "شريف منير"، من زيارة يسرا "تارا عماد" له، في منزله.

في أجواء رومانسية ظهرت عائشة "سوسن بدر"، والدة غالية، مع معتصم "عماد رشاد"، وهو يحاول إقناعها بتعجيل زواجهما بسبب حبه الشديد لها، وهو الأمر الذي بادرت بالموافقة عليه، واتفقا أن يعقدا قرانهما في أقرب وقت ممكن.

"اتمنى إني أخد فرصة جديدة معاكي" ️عبد الله انتهز فرصة خناقة غالية مع مراد وبيحاول يرجعلها مرة تانية #ونحب_تاني_ليه Posted by CBC Egypt on Thursday, May 21, 2020

دخلت غالية، في أزمة نفسية بسبب حبها الشديد لمراد "كريم فهمي"، لكنها قررت البعد عنه بسبب والده جهاد السويفي، الذي قام بإهانتها بأنها غير مناسبة لابنه خاصة وأنها مطلقة ولديها ابنة، بالإضافة إلى وضعها المادي الذي لم يتماشَ بالنسبة له مع عائلته التي تعتبر من طبقة عالية.

ضغوط شديدة تعرضت لها غالية، من والدتها التي تحاول إقناعها بالعودة لزوجها السابق عبد الله الروبي، من أجل ابنته تيا، بعد اعتذاره وندمه على ما فعله، ووعدها بأنه سوف يتغير للأفضل.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.