"الأهلي المصري" يتحالف مع "مصر" و"العربي الأفريقي" لتمويل "مدينة نصر للإسكان" بـ2.1 مليار جنيه

قام تحالف مصرفى مكون من البنك الأهلى المصرى كوكيل للتمويل، وبنك مصر كوكيل ضمان، والبنك العربى الأفريقى كمنسق عام للتمويل، وبصفتهم مرتبين رئيسيين أصليين، بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بحجم تمويل يصل إلى 2.1 مليار جنيه مصرى.

ومن جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن عقد القرض يأتى بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعى سراى 1 و2 بالقاهرة الجديدة، مضيفاً أن ترتيب هذا القرض يُعد تأكيداً على قدرة البنوك فى المشاركة بترتيب هذه النوعية من التمويلات، وتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد المصرى ومنها قطاع التطوير العقارى الذى يُعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث يُتيح تحت مظلته الكثير من فرص العمل ودعم العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به.

وأكد أن المشروع يتماشى مع خطط التنمية بالدولة بشكل عام، ومع استراتيجيتها للتوسع فى النشاط العمرانى وإنشاء المزيد من التجمعات السكنية، على أن تكون وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة، سعياً للتغلب على مشكلة التكدس السكانى فى مصر.

وأشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن التمويل يأتى بغرض إعادة تمويل رصيد القرض المعبرى الممنوح من البنك العربى الأفريقى الدولى.

وأشاد «أبوالفتوح» بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين البنوك المشاركة والشركة وكذا بفرق العمل المحترفة من العاملين فى القطاعات المعنية بالبنوك الذين كان لهم دور فعال فى كافة مراحل توقيع هذا التمويل.

وأوضح شريف رياض، رئيس مجموعة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن مدة القرض تصل إلى ثمانى سنوات تتضمن عامين ونصف العام تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل، مشيراً إلى أن حصص القرض توزعت بين كل من البنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى الدولى وبنك مصر بالتساوى، لتكون حصة كل بنك نحو 700 مليون جنيه.

وتُعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير واحدة من الشركات الرائدة بمجال التطوير العقارى فى مصر، حيث تمتلك محفظة أراضٍ تتجاوز 9 ملايين متر مربع، موزعة بين عدة مشروعات منها مشروع تاج سيتى، ومشروع سراى، بالإضافة إلى مشروع حدائق النصر، ومشروع الواحة، كما سجلت الشركة تعاقدات بلغت 6.3 مليار جنيه خلال العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 15% على تعاقدات 2018، وتستهدف حجوزات ومبيعات بقيمة 7.5 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.