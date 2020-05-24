كريم فهمي: يا رب نكون قدرنا نفرحكم.. ونقدم لكم حاجه تليق بيكم

احتفل الفنان كريم فهمي بانتهاء عرض مسلسه الجديد "ونحب تانى ليه"، والذي انتهى بزواج "غالية" بـ"مراد"، بعد قصة حب كبيرة نشأت بينهما بعد انفصالها عن زوجها.

وكتب "كريم" عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، "يا رب نكون قدرنا نفرحكم و نقدم لكم حاجه تليق بيكم، شكرًا ليكوا وشكر خاص للنجمه مني زكي اللي نورتنا".

مسلسل "ونحب تانى لي" يعُرض على قناة "CBC"، و"CBC" دراما، وتدور قصته حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور "عبدالله" فينفصلان عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة فى إحدى الحفلات، ويعُجب بها فيحاول التقرب منها، لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمى، وشريف منير، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسى، وتأليف عمر ومحمود يس، وإخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.