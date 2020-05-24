أحمد السقا: الإرهابي هشام عشماوي كان زي "الفرخة"

هنأ الفنان أحمد السقا، الفنان أحمد العوضي على أدائه لدور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار".

وقال "السقا" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن "عشماوي": "هو بين ايدين ربنا، وانا مبحبش أتكلم عن حد بين ايدين ربنا، وحسابه عند ربنا، لكن فيه حاجة محدش يعرفها عنه".

وأوضح السقا أنه حينما تواصل مع أصدقاء مقربين لـ"عشماوي": "لما تقرأ في تاريخه أو أصدقائه المقربين الحقيقة كان فرخة، وقريت في كتب للتائبين من أصدقائه المقربين، إنه كان بيرفض يلغم نفسه، ولما قبضوا عليه مجالوش قلب إنه يفجر نفسه، وأنا شايف المشهد البسيط ده بيفهم الناس صحيح الدين في منتهى السلاسة والبساطة".