لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي.. خطوات معرفة نتيجة البحث

على الرغم من أنه تفصلنا ساعات قليلة عن عيد الفطر المبارك، إلا أن كثير من أولياء الأمور يبحثون عن نتائج مشروع البحث للطلاب، عبر منصة ادمودو، حيث أعلنت الوزارة عن بدء ظهور نتيجة مشاريع الطلاب لصفوف النقل الرابع والخامس الابتدائي، وذلك للطلاب الذين سلموا أبحاثهم الكترونيًا.

وتستعرض "الوطن" خطوات معرفة نتيجة البحث لصفوف النقل الرابع والخامس الابتدائي من خلال منصة ادمودو.

خطوات الاستعلام عن نتيجة البحث الكترونيًا

وفقًا لبيان الوزارة، فإن النتيجة ستظهر إلكترونيا عبر منصة ادمودو من خلال الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة البحث الكترونيًا

أولا الدخول على موقع منصة ادمودو من هنـــــــا.

يقوم الطالب بتسجيل الحساب الخاص به.

الدخول إلى الصفحة واختيار المشروع البحثي.

وستظهر النتيجة إما مقبول أو غير مقبول.

نتيجة الأبحاث عبر منصة ادمودو edmodo

وتكون نتيجة الأبحاث من خلال مقبول في حالة كان الطالب ناجحا، أو غير مقبول في حال كون الطالب راسبا، ولا يوجد درجات بالأرقام.

موعد الدور الثاني للمتخلفين عن تسليم الأبحاث

وأعلنت الوزارة أن ما يقرب من 98% من طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية قد قاموا بتسليم الأبحاث الكترونيًا أو ورقيًا، موضحة أن النسبة التي لم تسلم البحث أو الذين لم يحصلوا على 50% أي نتيجة الترم، فسيتم عقد امتحانات الدور الثاني بدءا من 21 يونيو المقبل، وفقا لظروف كل مديرية تعليمية، على أن يؤدي الطالب امتحان واحد متعدد التخصصات في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع، وهذه الامتحانات سوف تعقد فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.