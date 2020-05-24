داليا البحيري تكشف تفاصيل قصتها مع الحيوانات الأليفة وبكائها على كلب

تحدثت الفنانة داليا البحيري، عن إنها تحب الحيوانات بشكل كبير، قائلة، إنها كانت في فترة من الفترات لا تستطيع تربية كلاب لأنها كانت تعيش في شقة مع والدها ووالدتها فصعب أن تربي كلبا لكن كانت تربي القطط وكان عددها 26 قطة، ولما أصبحت "ميس ايجيبت" كثر الحديث عن عدد القطط وصورونها معها.

وأضافت البحيري، خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، "إحنا عيلة بنحب الحيوانات أوي وبنتعلق بيهم، وبابا من كتر ما إحنا حساسين تجاه الحيوانات وبنتأثر كان عندنا قطة ولما ماتت قرر أن مفيش أي حيوانات هتدخل البيت تاني لحد لما دخلنا قطة في يوم من الأيام والقطة بقوا 26، ومكنتش بعرف أجيب كلاب".

وتابعت، "لما نقلت بيتي وبقى عندي جنينة عرفت أجيب كلب"، لافتة إلى أنه من وأنا صغيرة وبدايتي في عملي كموديل كنت عاوزة أعمل مشروع للكلاب وقطط الشارع لأن كنت عايشة برة مصر ولما جيت هنا صحيت في يوم على صوت الكلاب ولقينا الناس بتموت الكلاب الضالة وشالوهم على العربية وساعتها مبطلتش عياط وقلبي وجعني لكن كنت عاوزة أعمل حاجة ليهم وقالولي أنتي لسه بتمثلي جديد وناس هتقولك في ناس مش لاقية تاكل وأنتي بتهتمي بالقطط والكلاب".