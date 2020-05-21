ريهام حجاج تعترف بقتل والدها في الحلقة 27 من لما كنا صغيرين

تطورات جديدة شهدتها الحلقة 27 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، والتي تقوم بدور دنيا.

بدأ اللواء أحمد العتال "ماجد المصري"، بالنظر في قضية قتل نهى "نسرين أمين"، وأعاد البحث في مقتنياتها والبحث في جهاز الحاسب الآلي الخاص بها، وتفقد رسائلها على تطبيق الواتساب، وكانت قد اعترفت الأخيرة بقتلها والدها منذ سنوات مضت، وهددتها الأولى بضرورة التدخل لحل مشكلتها مع حسن "نبيل عيسى"، وإلا ستعترف للنيابة.

كان سليم "محمود حميدة"، على علم بحقيقة قتل دنيا، لوالدها، وأرسل لها فيديو يهددها فيه بمعرفته لما فعلته في الماضي، بعد مواجهتها بكل تلك الأدلة اعترفت "دنيا" بأنها كانت تدافع عن والدتها.

"لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة، نسرين أمين، نبيل عيسى، هاني عادل، كريم قاسم، محمود حجازي، منة فضالي، أشرف زكي، حسن عبدالله، عبدالرحيم حسن، عماد رشاد، وهلا السعيد، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.