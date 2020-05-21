إشادات بدور ريهام حجاج فى "لما كنا صغيرين" بعد أحداث الحلقة الـ27

شهدت أحداث الحلقة الـ27 تطور في أحداث مسلسل "لما كنا صغيرين" للمخرج محمد علي، بعد أن تم القبض على "دنيا" ريهام حجاج، ومواجهتها بكل التهم المنسوبة إليها، وأولها قتل والدها.

وجاء في أحد التعليقات: "مسلسل حلو اوى كل دة يطلع منك يا دنيا"، وتعليق آخر: "حقيقي كنت مصدومه فعلا، ريهام حجاج تستاهل شابو على الدور ده، عن مشهد الخوف اتصدمت إن شخصية دنيا طلعت في منتهى الذكاء، إنها تقتل صاحبتها وسليم وفي نفس الوقت صعبانه عليا جدا الشخصية، لأن باباها كان بيضرب مامتها، حقيقي الشخصية دي اثبتت قوة تمثيل ريهام حجاج".

وتعليق أخر، "مكنتش متوقعة كده خالص إنها كانت أقرب واحده لدنيا، ودنيا خلصت من أبوها عشان كان ظالم، واضطرت أنها تقتل نهى عشان هددته".

يذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين"، من بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج وغيرهم ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.