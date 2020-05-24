انفصال وحب وزواج للمرة الثانية.. ملخص 30 حلقة من مسلسل ونحب تاني ليه

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول سيدة تدعى "غالية" وتعمل مهندسة ديكور، تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير "عبدالله"، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال.

وبعد عام من الانفصال يظهر في حياة غالية، مراد السويفي "كريم فهمي"، والتي تدخل معه في علاقة عاطفية، يعرقلها زوجها السابق عبدالله الروبي "شريف منير".

من أول نظرة، وقع الثنائي في حب بعضهما البعض، في عيد ميلاد صديقتها سارة، وبدأ مراد السيوفي في البحث عن معلومات عن غالية، ليعلم بموضوع طلاقها، وتنتهي الحلقة بزيارته للمعرض الخاص بها، وتستمر علامات الانجذاب بينهما، والإعجاب بها وبأعمالها الفنية.

اجتمع لأول مرة غالية، وعبدالله الروبي ، ومراد، داخل الجاليري الخاص بها، وتفاجئ عبدالله بعلامات الحب ونظرات الإعجاب المتبادلة بينهما.

لم يستطع عبدالله التحكم في أعصابه، حينما شاهدهما معًا، إذ بدأ في التلفظ بالكلمات والعبارات، التي تثير الشكوك حولهما، "الظاهر إني جيت في وقت غير مناسب"، ما أصابها بالارتباك.

نظرات الحب والعشق، افتضحت أمر عائشة "سوسن بدر"، ومعتصم "عماد رشاد"، والتي اكتشفتها غالية "ياسمين عبدالعزيز"، الذي جاء ليكشف مدى صحة قوى جدتها العقلية بسبب معاناتها من النسيان، خاصة أن "عائشة" معقدة من الرجال بسبب خيانة زوجها والد "غالية" لها.

دخلت غالية في حيرة شديدة، بين اعتذارات عبدالله الروبي "شريف منير"، وتغيره وندمه على معاملته لها فيما قبل وبين محاولات مراد السويفي "كريم فهمي"، للعودة إليها والزواج منها بالرغم من تهديدات والده له.

وانتهت أحداث المسلسل في الحلقة الأخيرة، بانتصار الحب، وحصول غالية على الفرصة الثانية، وتزوجت من مراد السويفي، فيما قابل عبدالله الروبي، حبًا أخر حيث قام بخطبة نادين"منى ذكي".