أرملة الشهيد خالد مغربي: كنت مبسوطة بمشهد إعدام عشماوي في "الاختيار"

تحدثت رضوى مجدي أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة"، بطل ملحمة البرث، إنها تابعت مسلسل الاختيار منذ أول حلقة، مؤكدة أن منذ بداية المسلسل كانت ردود فعل الشعب المصري على السوشيال ميديا جيدة، "كنا مبسوطين أن بدأ جزء من الرسالة يوصل، واللي حصل في المسلسل ميجيش 10% من بطولة أي بطل من الأبطال".

وأضافت رضوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مسلسل الاختيار كان مجرد لمحات عن الأبطال، "وكل واحد فيهم يتعمله فيلم وكمان ميكفهومش، وعلى أد ما اتوجع قلبنا وشوفنا المشاهد دي كلها، كنا مبسوطين وكان بيكلمني ناس معرفهمش. وعندهم أطفال في سن 4 سنوات وكانوا بيتابعوا المسلسل والحلقة اللي فيها استشهاد أبطال كمين البرث وشوفنا فيديوهات لأطفال على السوشيال ميديا وهما بيعيطوا".

وتابعت، "فخورة أن بقى في قدوة للشباب والأجيال اللي جاية، لأن ده أثر فينا كلنا، وأن مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي كان كويس وكنت مبسوطة من المنظر ده، وأن نشر مشهد إعدامه لشفاء غليل أسر الشهداء، لكن إعدامه ده أقل حاجة كانت ممكن تتعمله، لأنه ميجيش ضفر عسكري من جنودنا الأبطال، وشفي غليلنا وعاوزين مصر كلها تبقي خالية من الإرهاب ومش عاوزين ولا هشام عشماوي في مصر إحنا محتاجين نشوفها آمنة".