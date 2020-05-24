عاجل.. أول تصريح لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا: أنا تعبانة

في أول تصريح لها عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ونقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، قالت الفنانة رجاء الجداوي لـ"الوطن"، في تصريح مقتضب: "أنا تعبانة وسيبوني في حالي".

نقل الفنانة رجاء الجداوي لمستشفى العزل

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.

وكانت الفنانة هنأت الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك خلال برنامجها "نحاول" المذاع على الراديو 9090، وأوضحت أنها تشعر بسعادة وفرح بسبب حديثها مع الجمهور، وصناعتها لكحك العيد مع أسرتها.

ورجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، وعرفت طريق الفن منذ أواخر الخمسينيات، وفي بداية سبعينيات القرن العشرين تزوجت لاعب الكرة حسن مختار وأنجبت ابنة واحدة، وشاركت رجاء في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لعبة النسيان"، بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود.