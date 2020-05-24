2 في الصندوق الحلقة 33: شوقي وزكي يتخليان عن حب عمرهما ناهد وكريمة

بدأت أحداث الحلقة الـ33 من مسلسل 2 في الصندوق المذاع عبر فضائية MBC مصر، بتأكيد الطبيب المعالج لشوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" أنّهما في حالة صحية جيدة، وذلك بعد انفجار سيارتهما في الحلقة السابقة.

ويعاتب شوقي وزكي والدهما ممادو "بيومي فؤاد" بأنّ حياتهما أصبحت في خطر منذ أن توليا الزعامة، بالرغم من أنّهما كانا يعيشان بأمان حينما كانا زبالين، ليأمر ممادو بزيادة الحرس عليهما حفاظًا على أرواحهما.

وتدور أحداث الحلقة حول تخلّي زكي وشوقي عن كريمة "هايدي رفعت" وناهد "نهى عابدين" والتغير من ناحيتهما بعدم الرد عليهما في التليفون أو الخروج معهما كما اتفقا سابقًا.

وتنتهي أحداث الحلقة بخطة لعباسي "محمود البزاوي" من خلال تدبير لقاء بين شوقي وزكي وفتاتين، ثم يتصل بكريمة وناهد ليشاهداهما في المكان المتواجدان به ما يشعرهما بالصدمة.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.