الغرفة الصينية بمصر تختتم أعمال مساعداتها تحت شعار "الصديق وقت الشدة"

أنهت الغرفة التجارية الصينية في مصر بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة، موسم المساعدات الرمضانية للعام السادس على التوالي.

وقالت هناء إسماعيل رئيس الجمعية، إنه بالرغم من الأزمة التي تمر بها الصين لم تتوقف الغرفة التجارية الصينية عن عادتها في توزيع المساعدات والمنح في شهر رمضان الكريم للعام السادس على التوالي.

وأوضحت إسماعيل في تصريح لـ"الوطن"، أن حملة المساعدات الصينية هذا العام كانت تحمل شعار "الصديق وقت الشدة" نظرا للظروف الخاصة بفيروس كورونا الذى يجتاح العالم.

وقامت الغرفة التجارية الصينية بالتعاون مع الجمعية بتوزيع 1316 كرتونة مواد غذائية فى المناطق المستهدفة من القاهرة الكبرى - الجيزة - القليوبية - بنى سويف - أسيوط - أسوان.

كما قامت الغرفة التجارية الصينية بتوزيع أكثر من 3500 شنطة تعقيم على الأسر المستهدفة وأيضا مستشفى الصداقة بأسوان والتى بها مصابو كورونا بالصعيد.