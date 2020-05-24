ضحك ونصب ونهاية غير متوقعة.. 30 حلقة من الإثارة في بـ100 وش

بعد سنوات عدة قدمت خلالها الفنانة نيللي كريم أدوارا ساد عليها الطابع الاجتماعي، أطلّت في رمضان 2020 بالمسلسل الكوميدي 100 وش، أمام الفنا آسر ياسين ومجموعة كبيرة من النجوم.

عمر وسكر يترأسون تشكيلا عصابيا للنصب

صدفة جمعت عمر وسكر في البداية، ثم معرفة كلاهما أنّ الآخر يعمل في النصب، دفعت سكر لاقتراح سرقة مبلغ مالي من البنك، بالتعاون مع باقي أفراد العصابة، لتسهيل مهماتهم في تزوير الأوراق واختراق الكاميرات والهواتف، وتغيير أشكالهم بـ"إسبيشيال ميكب أفيكت" تقدمه لهم ماجي صديقة عمر.

واقعة نصب عم سامح على نجلاء، ثم استرجاع أموالها عن طريق فتحي البلطجي، جمعت العصابة للعمل معا مرة أخرى، كما أنّ عشقهم للمال، دفعهم للتخطيط لعملية أخرى، بعد سرقة الرجل الذي كانت تعمل لديه نجلاء، إذ اختفت أمواله من البنك، وصدرت له شهادة وفاة وهو حي، لكن وفاته بعدها بأسبوع كشفت مخطط العصابة، واستدعيت نجلاء للتحقيق في النيابة، لكنها صمدت ولم تدل بأي معلومات عن زملائها.

العملية الجديدة كانت استئجار معرض سيارات لمدة مؤقتة، وتغيير أرقام السيارات والاستعانة بعقود مزورة، إذ جسد أفراد العصابة دور أصحاب المعرض، للإيقاع بزبائنهم من الراغبين في شراء سيارة.

مكاسب بالملايين وبلاغات تحفظ

تضرر الضحايا دعهم لتقديم بلاغات للأموال العامة، والتي بدورها بحثت عن كل الخيوط لكن دون جدوى، فلا يوجد شيء يدين أو يدل على شخص واحد من أفراد العصابة وعلى ذلك يتم حفظ القضية.

وفورا، فكرت العصابة في العملية التالية، لكن هذه المرة بشكل مختلف تماما، الشيء الوحيد المشترك هو إيجار مكان وتجهيزه على أنّه حضانة تستقطب أولياء الأمور من الطبقة الراقية فيما فوق، وأبلكيشن يدون فيها السيرة الذاتية للطفل وعائلته، ومصروفات بالدولار قيمة التحاقه بالحضانة، وبعد جمع مبلغ مالي كبير أغلقت من دون أثر.

خطوبة نادية أخت سكر.. وخطة حمادة لتطفيش العريس

نادية فتاة مادية تحب المظاهر وتحب المال مثل سكر، فبعد انتقالهم من بولاق للشيخ زايد، أعلنت خطبتها على شخص ذو حسب ونسب وعائلة، لكن على الجانب الآخر كان حب حمادة لها أكبر من أن يتركها لخطيبها، فقدم لها هدية عبارة عن خاتم سوليتير أثناء الحفل، ما أثار غيرة وغضب خطيبها، الذي اكتشف بعد ذلك مشاركتها لحمادة في مشروع، ما أثر على علاقتهم وأدى إلى فسخ الخطبة.

العملية الأخيرة بعد خطوبة سكر وعمر

طوال الحلقات، يحاول عمر الارتباط بسكر التي كانت رافضة تماما تقربه لها، بحجة أنّه نصاب وأنّها لا ترى في الارتباط فائدة لها، لكن حب عمر لها ومطاردته أجبراها على حبه، والاعتراف له، وأعلنت خطبتهما في النادي المشترك به عمر أمام مرأى ومسمع من أصدقائه القدامى، الذين لطالما كانت بينهم خلافات وصلت إلى الحقد والعراك أحيانا.

كراهية عمر لـ باسم الأمير.. وإقناع سكر لـ عمر بالنصب عليه لاسترداد حقه منه

باسم الأمير العدو اللدود لعمر منذ فترة الجامعة، حتى أن الأمر وصل لاختطاف باسم حبيبة عمر القديمة، ما زاد المشاحنات بينهما حال اجتماعهما في أي مناسبة.

إعلان عمر خطبته لسكر جعلت باسم يحاول التقرب من سكر، التي رأت أنّه من الأفصل استغلال الموقف والنصب على باسم في 850 مليون جنيه، ثمنا لقطعة أرض وهمية أقنعاه بشرائها، الأمر الذي رفضه عمر في البداية، ومع إلحاح سكر وافق على أن تكون هذه هي العملية الأخيرة.

تعرف أحد ضحايا عمليات النصب على نجلاء أثناء تشوقها قبل السفر، وأصر على طلب الشرطة، بينما هددته بعمل محضر تحرش وسرقة، فطلبت نجلاء سكر لكي تخبرها بالأحداث، ما زاد توتر العصابة عند علمهم باحتمالية كشف نجلاء، وشجعوها على أن تستمر في اتهام الرجل بالتحرش بها ومحاولة سرقتها، الأمر الذي غيّر مسار الخطة فقرروا سرعة إتمام عملية النصب على باسم والفرار فورا بالأموال لـ سويسرا.

"عيون مصر الساهرة".. رجال المباحث تكشف لغز العمليات السابقة

اعتراف نجلاء على العصابة جعل رجال المباحث بقيادة طارق حواس ظابط الأموال العامة يربط الخيوط ويجمع المعلومات، وفي تلك الأثناء أصدر رجال المباحث قرارا بضبطهم في محل إقامتهم أو عملهم، لكنهم اختفوا، فظل الضغط على نجلاء مستمرا لأخذ منها معلومات أكثر تساعد في القبض عليهم، كما تحركت الشرطة نحو باسم، الذي أصيب بصدمة بعد علمه بأنّه تعرض لعملية نصب كبيرة.

نهاية غير متوقعة وصدمة للمشاهدين

داخل الطائرة اجتمع أفراد العصابة للفرار، وفي لحظة اكتشفوا عدم وجود فتحي البلطجي، واكتشفوا أنّهم وقعوا ضحايا له، ما أصاب عمر بصدمة بعد إقلاع الطائرة.

أًلقي القبض على سامح قبل إقلاع الطائرة المتجهة لموزمبيق، ونجلاء في قسم الشرطة، أما فتحي فغادر لجهة غير معلومة بأموال حصيلة النصب الأخيرة لباسم الأمير، أما عصابة عمر وسكر فامتهنوا التسول في شوارع سويسرا بالموسيقى والرقص، بعد وصولهم دون أموال، في نهاية لم تكن متوقعة.

وبـ100 وش بطولة نيللي كريم وأسر ياسين وزينب غريب، مصطفى درويش، شريف الدسوقي، علا رشدي، وإسلام إبراهيم، إخراج كاملة أبو ذكري.