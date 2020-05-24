صلاة عيد في مستشفى العزل.. وأهالي أسوان يحتفلون بـ"كورجون انجا نلنا"

"كورجون انجا نلنا وونور كافي البلاء والوباء يارب".. بهذه الكلمات النوبية، هنأ أبناء النوبة بعضهم بمناسبة عيد الفطر، والتي تعني باللغة العربية "كل عام وانتم طيبين وبخير يارب أزل البلاء والوباء".

نصر صابر سند، مدرس من أهالي مركز نصر النوبة بأسوان، يقول إنّ هذه الطريقة التي اعتادوا معايدة بعضهم بها في الأعياد، أما الآن فيتواصل أهالي النوبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف، لتهنئة بعضهم، التزاما بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة، في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وفي سياق متصل، أدى العشرات من الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بمستشفى أسوان التخصصي المجهزة للعزل وعلاج إصابات كورونا، صلاة العيد في فناء المستشفى دون خطبة، ووضع كل منهم مسافة تتجاوز المتر أثناء الصلاة، ثم عادوا لعملهم مرة أخرى.

وجرى تجهيز مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان، لاستقبال حالات العزل المصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يضم 132 سريرا، و9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، وطاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.