لأول مرة.. مقابر ومتنزهات المنيا خالية من التجمعات

خلت مقابر البهنسا بمركز بني مزار في المنيا، الشهيرة بقباب وأضرحة الصحابة، من الزوار في عيد الفطر، بعد أن نشرت أجهزة الأمن عناصرها في تلك المناطق لمنع تردد الأهالي عليها كما هو معتاد في الأعياد، ضمن الإجراءات الإحتزارية والوقائية لمواجهة فيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19".

وأغُلقت الحدائق والمنتزهات العامة في مراكز المحافظة، وعينت الوحدات المحلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن حراسات عليها لمنع أي تجمعات في عيد الفطر المبارك.

ولأول مرة، أُغلق كورنيش مدينة المنيا بشكل تام، وهو يمتد بطول 5 كيلو مترات من أقصى جنوب المدينة، وتحديدا من منطقة ماقوسة حتى أقصى الشمال أمام حي دماريس، ومنع المواطنين من دخوله لعدم ظهور أي تجمعات.

وقال مسؤول أمني، إنّ هناك تنسيق مع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، لتعيين الخدمات اللازمة على مناطق القبور، سواء في مدن أو قرى، لمنع أي زيارات محتملة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، للحيلولة دون ظهور أي تجمعات قد تتسبب في نقل أمراض معدية، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنّ معظم الأسر يفضلون التوجه للمقابر، إذ إنّها من العادات الثابتة في جميع الأعياد، وتظهر تجمعات كبيرة جدا، وتكون مناطق المقابر مكتظة بالرجال والنساء والأطفال والباعة الجائلين، ما يشكل خطوره، لذا تقرر منع زيارتها، وتعين الخدمات الأمنية اللازمة لتطبيق الأمر بحسم.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرر في وقت سابق إلغاء الإجازات والراحات بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد قبل وأثناء وبعد العيد، ووضع خطة لاستدعاء الأشخاص المطلوب تواجدهم في تلك الفترة والتأكيد على أماكن إقامتهم، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية، والشوارع بشكل دوري، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.

ووجّه المحافظ، بتشكيل لجان للمرور الدوري بمختلف القرى، والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد.