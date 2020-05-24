لأول مرة.. مقابر ومتنزهات المنيا خالية من التجمعات
كتب:
اسلام فهمي
09:19 ص | الأحد 24 مايو 2020
خلت مقابر البهنسا بمركز بني مزار في المنيا، الشهيرة بقباب وأضرحة الصحابة، من الزوار في عيد الفطر، بعد أن نشرت أجهزة الأمن عناصرها في تلك المناطق لمنع تردد الأهالي عليها كما هو معتاد في الأعياد، ضمن الإجراءات الإحتزارية والوقائية لمواجهة فيروس كوورنا المستجد "كوفيد 19".
وأغُلقت الحدائق والمنتزهات العامة في مراكز المحافظة، وعينت الوحدات المحلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن حراسات عليها لمنع أي تجمعات في عيد الفطر المبارك.
ولأول مرة، أُغلق كورنيش مدينة المنيا بشكل تام، وهو يمتد بطول 5 كيلو مترات من أقصى جنوب المدينة، وتحديدا من منطقة ماقوسة حتى أقصى الشمال أمام حي دماريس، ومنع المواطنين من دخوله لعدم ظهور أي تجمعات.
وقال مسؤول أمني، إنّ هناك تنسيق مع الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، لتعيين الخدمات اللازمة على مناطق القبور، سواء في مدن أو قرى، لمنع أي زيارات محتملة خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، للحيلولة دون ظهور أي تجمعات قد تتسبب في نقل أمراض معدية، في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أنّ معظم الأسر يفضلون التوجه للمقابر، إذ إنّها من العادات الثابتة في جميع الأعياد، وتظهر تجمعات كبيرة جدا، وتكون مناطق المقابر مكتظة بالرجال والنساء والأطفال والباعة الجائلين، ما يشكل خطوره، لذا تقرر منع زيارتها، وتعين الخدمات الأمنية اللازمة لتطبيق الأمر بحسم.
وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرر في وقت سابق إلغاء الإجازات والراحات بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد قبل وأثناء وبعد العيد، ووضع خطة لاستدعاء الأشخاص المطلوب تواجدهم في تلك الفترة والتأكيد على أماكن إقامتهم، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمؤسسات الحكومية، والشوارع بشكل دوري، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
كما وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، تعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازة.
ووجّه المحافظ، بتشكيل لجان للمرور الدوري بمختلف القرى، والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد.