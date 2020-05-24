6 آلاف ساحة خالية من المصلين في العيد لمكافحة كورونا

تواصل مساجد الجمورية غيابها عن الصلاة منذ 21 مارس الماضي، بعد صدور قرارات تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد ومنع إقامة الصلوات بها.

وغابت المساجد والساحات التي تقيمها وزارة الأوقاف عن صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441 هجريا، إذ منعت الأوقاف ساحات العيد التي تنظمها كل عام وتصل لـ6 آلاف ساحة كبرى على مستوى الجمهورية.

ونقلت وزارة الأوقاف شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة، عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية.

وقدمت الوزارة اعتذارا للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث المرسل من الهيئة الوطنية للإعلام فقط لا غير، حفاظًا على سلامة الجميع .

وكان الشيخ يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف خطيبا لعيد الفطر بمسجد السيدة نفيسة، في ضوء الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنّ نقل الشعائر من مسجد السيدة نفيسة في إطار احتفاء الدولة بعيد الفطر المبارك، ومن خلال التنسيق مع مجلس الوزراء، وكانت الصلاة بحضور نحو 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف، وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو مترين على الأقل بين كل مصل وآخر.

وأكدت الأوقاف جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل دون خطبة، وكصلاة أي ركعتين، مع التكبير في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر حبسه عن الكمال فيها.