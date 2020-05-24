تستنى أم أيمن ولا تاخد النوايا.. "الوطن" تحاور التكفيري الباحث عن الزواج في الاختيار

"ياسيدي، زمانه هايص ولايص مع حور العين في الجنة"، جملة في الحوار الذي دار بين أحد التكفيريين، تعليقا على موت أحدهم ضمن أحداث مسلسل الاختيار، أبرزت تفكير الإرهابيين من تغييب للعقل وزرع أفكار تشجعهم على القيام بأي عمل دون تردد في سبيل الفوز بالأموال والسلطة أو بحور العين سواء في الجنة أو الدنيا، حسب ما يزعمون، وهو ما لخصه مشهد أبو عميرة قاتل منسي وأبو صفوان الشاب الثلاثيني المنضم حديثا للتنظيم الذي قام بتأدية دوره الفنان الشاب محمود تركي.

رغبات صغار التكفيريين تحققها لهم أم أيمن

مشهد واحد سلط الضوء على تفكير بعض التكفيريين، وسيطرة غرائزهم على صغارهم سنا، ما جعلهم يلجأون لأم أيمن المسئولة عن توريد مجاهدات لتنفيذ الأعمال التي تشبع رغباتهم بما يسمى بـ "جهاد الأخوات"، وبتسهيل إيجاد الفتيات والسيدات لهم فمنهن من تجاوز عدد زيجاتها حتى وصلت لـ 8 مرات في صدمة من أبو صفوان لاعتقاده أنه سيتزوج بنت مثل حور العين لم يسبق لها الزواج، ولكنه فوجئ برد "أبو عميرة" الذي كان لديه خبرة بتاريخ المجاهدات، وأعلمه بأن التي يرغب في الزواج منها هي أرملة إرهابي مثلهم وتخطت زيجاتها لـ 8 مرات.

"تستني أم أيمن ولا تاخد النوايا".. اقتراح "أبو عميرة" على "أبو صفوان"، قبول العرض مؤقتا مشبها "نساء الجماعة" بالنوايا، وأنه يجب أن يرضى مؤقتا لحين إحضار المطلوب له عن طريق أم أيمن.

لاقى المشهد انتشارا كبيرا على صفحات السوشيال ميديا، فتواصلت "الوطن"، مع بطل المشهد محمود تركي، تحدث عن كواليسه قائلا: "أكتر حاجة علقت مع الناس أم أيمن لأن المشهد كشف دور المجاهدات وكان من الطريف أنهم تداولوا الحوار بشكل كوميدي".

وتابع: "كانت من الحاجات المقززة جدا اللي أوضحت للمشاهد مدى تفكيرهم وتسهيلهم لما هو منافيا للعقل والمنطق والدين"، "من أكتر اللحظات اللي مش هنساها في حياتي".

آخر مشهد وآخر يوم تصوير كان بمثابة علامة فارقة لـ "تركي"، الذي أعرب عن فخره بالمشاركة في عمل يوثق ملحمة عظيمة، ففي آخر كلمة نطقها "تركي" ضمن الحوار سمع صوت "فركش" من المخرج بيتر ميمي معلنا انتهاء تصوير المسلسل، وأيضا وجود الفنان أحمد السقا داخل اللوكيشن لمشاركته كضيف شرف في العمل وتصوير آخر مشهد الخاص بإعدام "عشماوي"، كان دافعا قويا لتشجيعه ليظهر أحسن أداء لديه.

تم ترشيح الدور لتركي من خلال إبراهيم فرج "كاستنج دايركتور" وبالرغم من صغر حجمه، لكنه سعد جدا بالمشاركة في العمل.

مسلسل الاختيار ليس أول أعمال محمود تركي، خريج كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، فقد شارك ببرنامج المسابقات "نجم الكوميديا" الذي كان لجنة تحكيمه النجوم محمد هنيدي وحسن حسني وسيرين عبدالنور، وفاز باللقب على مستوى الوطن العربي، كما شارك أيضا في بعض المسلسلات منها "راجل وست ستات" و"سرايا عابدين"، و"بعد البداية" و"ضد مجهول".