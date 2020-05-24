أصالة: سعدت باختيار صوتي في ختام الاختيار

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، الذي يروي قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، ويجسد بطولته الفنان أمير كرارة، تعاون الفنانة أصالة مع الشاعر الغنائي محمد البوغة، في الأغنية الوطنية "سلام سلام" وهي إهداء لروح شهداء الجيش المصري.

وغرّدت أصالة عبر حسابها على تويتر: "تشرّفت اليوم وكثيرا سَعدتّ باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام، وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا، حياتهم كانت فداء لحياتنا، وهذا الشّرف لا يناله إلّا أحبّاء الله".

أغنية "سلام سلام" من كلمات محمد البوغة، ألحان وتوزيع شادي السعيد، هندسة صوت خالد رؤوف.

وتقول كلمات أغنية "سلام سلام":

سلام على من يجوب السماء

مع الصالحين مع الأتقياء

نداه الإله فلبى النداء

سلام على من حباه السلام

بفردوسه ومسك الختام

مع الأنبياء التقاة الكرام

سلام على من حباه الإله

بموت كريم بطعم الحياة

وحقق له ربه مبتغاه

سلام على ضيف رب الوجود

وضيف الحليم اللطيف الودود

سيحظى يقينا بكرم وجود

سلام على الغائبين الحضور

سلام على كل أهل القبور

ومسك وطيب وحور ونور.

مسلسل الاختيار، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف، بينهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، صلاح عبدالله، كريم عبدالخالق، محمد عز، ومها نصار، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.