صور.. الفريق الطبي بالعجمي يؤدي صلاة العيد بساحة المستشفى

أدى الفريق الطبي في مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية للحجر الصحي، صلاة العيد داخل ساحة المستشفى، بعد موافقة مكافحة العدوى على طلب مديرة المستشفى بأداء صلاة العيد وفقا للإجراءات الاحترازية.

وعلى مسافة متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر، وقف أعضاء الفريق الطبي من أطباء وتمريض وهيئة معاونة، كما تقدم الراجل النساء في ساحات صلاة العيد.

وبعد التكبيرات لمرتين، تمت الصلاة بين أعضاء الفريق في محاولة لإدخال البهجة والفرحة على الأطباء والتمريض والمرضى والإحساس بفرحة العيد داخل الحجر الصحي.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفي العجمى العام غرب الإسكندرية، إنّ الصلاة جرت وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة، إضافة إلى ارتداء الماسك الطبي أثناء الصلاة، كما يتم في صلاة الجنازة.

وأضافت أنّ الفريق الطبي يحاول أن يسعد المرضي وينفس عنهم وذلك من خلال تعليق بلالين داخل أروقة المستشفى، إضافة إلى توزيع الكحك والبسكويت والهدايا عليهم بمناسبة العيد.