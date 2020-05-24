من السيدة نفيسة.. إمام صلاة العيد الوحيد يكشف التفاصيل وموضوع الخطبة

قال الدكتور عبدالله حسن عبدالقوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه تم نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عبر الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري.

وأقيمت شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة على مستوى مصر، وتم بثها عبر الإذاعة والتليفزيون المصري، بإمامة الشيخ يسري عزام، الذي أكد في بداية حديثه لـ"الوطن" على مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة الصحة أهمها التباعد بين المصلين في ظل الظروف الحالية.

وأضاف عزام، أنه تم تكليفه من وزارة الأوقاف، واقتصرت الصلاة على حضور وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، وعدد لا يتجاوز 20 مصليا من العاملين بالمسجد حرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

الخطبة عن الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس في ظل الظروف الحالية

ودار موضوع خطبة العيد حول الرحمة والتكافل الاجتماعي بين الناس في ظل الظروف الحالية، على أن يتم الختم بالدعاء إلى الله أن يرفع الوباء والبلاء عن مصر وسائر بلاد العالم.