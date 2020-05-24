شهد صلاة العيد في زمن كورونا.. معلومات عن مسجد السيدة نفيسة

في ضوء خطة الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اقتصار صلاة العيد على الإمام فقط وذويه من العمال، بالتكبيرات والصلاة، وبثها على الهواء في التليفزيون.

وأعلنت وزارة الأوقاف نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة، رضي الله عنها، بحضور نحو 20 مصليًا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، والسماح للمساجد بنقل تكبيرات العيد من الإذاعة.

أقيمت شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة على مستوى مصر، وتم بثها عبر الإذاعة والتليفزيون المصري، بإمامة الشيخ يسري عزام، الذي تم تم تكليفه من وزارة الأوقاف، وبدأت الصلاة بتلاوة قرآنية للشيخ أحمد نعينع.

واقتصرت الصلاة على حضور وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، وعدد لا يتجاوز 20 مصليا من العاملين بالمسجد حرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

يقع المسجد على بداية طريق أهل البيت بالقاهرة

يقع مسجد السيدة نفيسة في منطقة السيدة نفيسة بالقاهرة، المسماة قديمًا بدرب السباع، على بداية الطريق المسمى بـ"طريق أهل البيت"، حيث يصبح المشهد النفيسي هو المحطة الثانية في هذا الطريق بعد مشهد الإمام علي زين العابدين (مقام رأس زيد بن علي).

يعد "السيدة نفيسة"، أحد أشهر مساجد "آل البيت" النبوي، التي ازدانت بهم أرض مصر، ويقع في طريق يضم عدة محطات مشرفة منها مسجد السيدة نفيسة، ومسجد الإمام على زين العابدين، ومسجد السيدة زينب بنت الإمام علي، ومسجد السيدة سكينة بنت الحسين، والسيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب، وسيدي محمد بن جعفر الصادق، والسيدة عاتكة عمة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

ويشتهر المسجد بخروج الجنازات منه، ويأتي من باب التبرك بصاحبة المقام، لعلمها ودينها، وأيضًا بسبب قربه من منطقة المقابر في الخليفة والسيدة عائشة، وهو الأمر الذي يدفع الكثيرين لصلاة الجنازة على المتوفين هناك.

للسيدة نفيسة، عشاق ومريدون كغيرها من آل بيت النبوة، يدعون في رحابها، ويتبارون في نذر النذور وجذل العطايا على شرفها.

والسيدة نفيسة هي بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهي من مواليد مدينة مكة المكرمة، قدمت لمصر في العام 193هـ، ومكثت في مصر إلى أن توفيت في العام 208هـ.