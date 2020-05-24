فيديو.. مصابو العمليات يتلقون هدايا الرئيس: السيسي مبينساش ولاده

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين، في منازلهم بعدد من محافظات الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فى إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للإحتفال بهذه المناسبة المباركة، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

جاءت لافتة الرئيس لتعويضهم عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك معهم مثلما وعدهم مشاركتهم الاحتفال بالأعياد كل عام، وتنظيم احتفال كبير لأسر الشهداء كل عام.

وتلقت أسرة المساعد أول شهيد بسام نجيب هدايا الرئيس، وقالت أرملة الشهيد: "كلنا ولاد مصر وبنحب نفدي بلدنا وإحنا أقوى شعب".

كما تلقت أسرة الشهيد عريف عمر شعبان رشاد هدايا الرئيس، وقال والد الشهيد: "ربنا أراد يكافئني بشهيد وراضي باللي ربنا كتبهولي".

أسر المصابين تتلقى هدايا الرئيس السيسي في عيدالفطر

وتلقى الجندي مصاب مصطفى غريب هدايا الرئيس، قتائلا: "بشكر الرئيس اللي مبينساش ولاده وبيحاول يفرحنا رغم الظروف اللي إحنا فيها، وبيحاول يفرحنا رغم أزمة فيروس كورونا، كل سنة وأنات طيب يا ريّس".

كما تلقى الجندي مصاب محمود عصام هدايا الرئيس، قائلا: "لو رجع بيا الزمن تاني هتمنى أخدم في شمال سيناء ولو سيبنا الإرهاب هنلاقي التكفيريين تحت بيوتنا والأعلام السودا بترفرف في كل مكان في مصر".

وقالت والدة الجندي مصاب محمود عصام: "بلاقي الرئيس في كل لقاء حريص على ذكر وتخليد أسماء الشهداء والمصابين".