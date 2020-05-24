تعافي 16 مصابا بكورونا في عزل ملوي بأول أيام عيد الفطر

أحتفلت الأطقم الطبية بمستشفي عزل ملوي جنوب المنيا، بخروج 16 مصابا بعد تعافيهم وتحول نتيجة عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية، فيما استقبل المستشفى 14 مصابا جديدا، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقال مصدر بالمستشفي، إنّه في أول يوم عيد ودعنا 16 متعافيا من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا، بعد تعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية للسلبية، ليصل إجمالي حالات التعافي منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي في مارس الماضي لـ246 شخصا.

وكان محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، وجّه الشكر للمواطنين على الالتزام داخل منازلهم، وتعاونهم مع أجهزة المحافظة، معربا عن خالص تهانيه لجميع الأهالي بقدوم عيد الفطر المبارك، كما ناشدهم بالالتزام داخل منازلهم لعبور الأزمة، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.