معظم الأعراض موجودة.. القصة الكاملة لإصابة محافظة الدقهلية بـ كورونا

تأكدت إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظهرت نتيجة تحاليله إيجابية، عقب أخذ مسحة منه، وإجراء الفحوصات.

وجاءت إصابة محافظ الدقهلية، بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام شؤون البيئة بديوان عام محافظة الدقهلية بفيروس كورونا، توكل الشال، ونقله إلى مستشفى العزل بكفر الزيات بمحافظة الغربية.

وأوضح مصدر طبي لـ"الوطن"، أنه بعد ظهور نتيجة تحاليل مدير إدارة البيئة، وعزله بمستشفى كفر الزيات، تم أخذ عينات من عدد من المحافظة، ومن بينهم المحافظ، وتم أخذها صباح اليوم، وظهرت بعد 6 ساعات من أخذ العينة، وكانت إيجابية.

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية إصابته بفيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى قبل قليل.

وطمأن محافظ الدقهلية، المواطنين على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، موضحًا أن حالته مستقرة: "لسه عارف النهاردة من التحاليل اللي عملها لينا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الحمد لله، الأعراض معظمها موجودة عندي، عدا ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف: "دايما بطلع من الاستراحة بعمل جولات بشكل يومي، والواحد متعود على رتم معين في الشغل، بس بقالي ثلاثة أيام، حاسس إني همدان ومش بنفس قوتي، فقولت أعمل تحليل وأطمن على نفسي".

وأضاف "مختار": "اتعمل لي المسحتين، واحدة من الحلق والأخرى من الأنف، وقالي النتيجة هتطلع النهاردة بعد الفطار، عشان عندنا معامل تابعة لوزارة الصحة في المنصورة تستلم عينات ومسحات المواطنين ويتم إخراج نتائجها"، متابعًا: " اتصل بيا وقالي النتيجة إيجابية، وهنعمل الاستكمال الخاص بوزارة الصحة والبرتوكول العلاجي، والحمد لله الدنيا ماشية تمام، والحمد لله صحتي ماشية كويسة".

في نفس السياق، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه بصحة جيدة، وإن لقاءه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذي أعلن إصابته اليوم بفيروس كورونا جرى خلاله اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة بالأيدي.

وأضاف وزير الري لـ"الوطن"، أن المكتب سيجري تعقيمه بالمطهرات، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية.