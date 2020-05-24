الصين: لا وفيات وتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية اليوم، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 82974 شخصا في حين يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة "محلية" في مقاطعة "جيلين" شمال شرق الصين في حين لم تسجل أي اصابة في مقاطعة "هويي" وعاصمتها مدينة "ووهان" بؤرة تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة انها سجلت ايضا حالتي إصابة "وافدة" لمسافرين قادمين إلى الصين واحدة في مدينة "شنجهاي" والاخرى في مقاطعة "كوانج دونج" جنوب البلاد ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1713 حالة.

وأوضحت ان هناك 36 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض بينما غادر ثلاث أشخاص المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن إلى 78261 شخصا.

وبينت اللجنة أن 79 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و5154 شخصا تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم مرضى مصابين بالفيروس من بينهم 280 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.