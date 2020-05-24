محافظ الدقهلية لـ"الوطن": أول مسحة كورونا لي ولزوجتي سلبية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن نتيجة المسحاة الأولى له وزوجته جاءت سلبية بعد 5 أيام من تطبيق برتوكول العلاج، وتطبيق العزل المنزلي داخل الاستراحة بالمنصورة.

وأضاف مختار لـ "الوطن": "الحمد لله، التزمنا بالعلاج المقرر، وفي مواعيده خلال الفترة الماضية، وكان برنامج علاجي مكثف، وبأخذ أول عينة جاءت سلبية، وبإذن الله العينة الثانية بعد يومين من الآن، ولو جاءت سلبية سينتهي العزل المنزلي".

ووجه مختار شكره لأهالي الدقهلية الذين برز معدنهم الأصيل عندما تم إعلان إصابته بالتعبير عن حبهم له بكل الطرق، مؤكدا على أن حبهم له دين في رقبته، و"سأبذل قصارى جهدي من أجل ما بدأناه معا من مشاريع وإنجازات تجري على أرض الدقهلية، وأعاهدكم دائما على العمل بما فيه الصالح العام".

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الدقهلية خلال الموازنة الجديدة ستشهد طفر في المشاريع بعد مضاعفة موازنتها لأكثر من مرة وربع عن العام الماضي، وستكون هذه الموازنة ثابتة في الأعوام القادمة بل وستزيد بمعدل 10% سنويا، وسيجعل معدلات النمو بها تزداد.

وأكد على أننا سنكمل معا بعد إجازة العيد مشاريع نقل موقف الدراسات وإنشاء أكبر مصنع لتدوير القمامة في المنصورة وغيرها من المشاريع الجيدة التي تهديها القيادة السياسية لشعيب الدقهلية العظيم.

وتقدم "مختار" بأسمى آيات التهاني القلبية وأطيب الأمنيات لقيادات الدقهلية ولشعب المحافظة العريق وللشعب المصري الأصيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ولجميع القيادات بالجهاز التنفيذي للمحافظة ولجميع العاملين بالقطاعات الخدمية وقطاعات المرافق بنطاق محافظة الدقهلية العملاقة، ولأبناء ومواطني شعب الدقهلية العريق والشعب المصري الأصيل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي سياق متصل أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن سحب مسحات لجميع أطقم العمل بمقر إقامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من السائقين والعاملين باستراحة المحافظ وجاءت جميع النتائج بسلبية الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مكي، في بيان له، على حرص المحافظ بعد إصابته وزوجته بفيروس كورونا على سحب مسحات للسائقين والعاملين بالاستراحة للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم.