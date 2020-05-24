لا إصابات جديدة بفيروس كورونا بفلسطين اليوم.. وتسجيل 9 حالات شفاء

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، عدم تسجيل إي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعافٍ جديدة في محافظة الخليل.

وأضافت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بلغ 602 إصابة في جميع المحافظات منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين، منها 319 في القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن حصيلة الحالات النشطة بلغت 122 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و24 حالة في محافظة الخليل، و38 في المحافظات الجنوبية.

وتابعت: "حالات التعافي الجديدة سُجلت في السموع 8 حالات، والظاهرية (حالة واحدة)، لترتفع حصيلة التعافي إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة.يذكر أن المحافظات الخالية من الإصابات بالفيروس حتى الآن 9 محافظات، وهي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس".