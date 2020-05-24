بالورود ولعب الأطفال.. أقباط يهنئون المسلمين بالعيد في شوارع بني سويف

أقدم 4 شباب من الأقباط، اليوم الأحد، على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، للمسلمين، وذلك بتوزيع الورود والهدايا على المارة منهم بالشوارع وبخاصة الأطفال.

وقال مرقص موريس، أحد الشباب المشاركين في التهنئة: "قررت مع ثلاثة من أصدقائي الأقباط، وهم ديفيد عادل، ومينا موريس، ومينا عدلي، شراء هدايا ولعب أطفال وورود، وتوزيعها على الماره لتهنئتهم بعيد الفطر "، وتابع قائلا: "توجهنا إلى الشوارع وقمنا بتوزيع الورود على قوات الشرطة المتواجدة بالشوارع إيمانا بدورهم وتأدية واجبهم الوطني خلال الأعياد، كذلك قمنا بتوزيع الورود واللعب على الأطفال مقدمين التهنئة لهم بالعيد وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وأضاف أن ما قمنا به ما هو إلا رحمة وترابط بين أبناء الشعب المصري، لأننا بالنهاية نعيش في مجتمع واحد ونسيج واحد، وهذا ما تعلمناه منذ صغرنا في مدارسنا .