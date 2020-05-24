تعافي 4 من كورونا بعزل مدينة بني سويف الجامعية

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، منذ قليل، تعافي وخروج 4 حالات جديدة من المستشفى، بعدما تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال مصدر داخل مديرية الصحة في بني سويف، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، وصل إلى 84 حالة حتى الآن، منذ بداية تخصيصها لحالات الإصابة بالفيروس في 5 مايو الجاري.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور أسامة أحمد، والدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.