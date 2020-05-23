تعافي 41 مصابا بكورونا بعزل المدينة الجامعية في بني سويف

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد المشرف الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه جرى تشغيل مقر المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل منذ 4 مايو الماضي، لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس والتي استقرت حالتها لحين التعافي التام.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف تقرير مديرية الصحة، والذي أفاد بتعافي 41 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من المدينة الجامعية.

وبذلك يصل إجمالي من تعافى وغادر المدينة الجامعية، 52 حالة منذ تشغيلها ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة و التعليم العالي لاستخدام المدن الجامعية في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا أنه جرى الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببني سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.